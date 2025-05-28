◇インターリーグドジャース―ガーディアンズ（2025年5月27日クリーブランド）ドジャースの大谷翔平投手（30）が27日（日本時間28日）、敵地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で5年連続20本塁打をマークした。6度目の20号到達は、日本選手では並んでいた松井秀喜を抜いて最多とした。3戦連発は今季2度目となった。2―0の4回2死一塁で快音を響かせた。初球のカットボールを振り抜くと、打球速度104.5