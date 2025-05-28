大相撲の大関・大の里（二所ノ関）の横綱昇進が２８日、東京・両国国技館で開かれた名古屋場所（７月１３日初日・ＩＧアリーナ）番付編成会議と臨時理事会で正式に決まった。満場一致で承認した。相撲協会は使者として出羽海親方（元幕内・小城ノ花）、秀ノ山親方（元大関・琴奨菊）を茨城・阿見町の二所ノ関部屋に派遣。昇進伝達式を実施する。２６日には日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）が開かれ、夏場所で２