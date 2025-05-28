大相撲の臨時理事会が２８日、東京・両国国技館で始まった。大関・大の里（二所ノ関）の横綱昇進が名古屋場所（７月１３日初日・ＩＧアリーナ）番付編成会議と同会で正式に決まる。決定後、相撲協会は使者を茨城・阿見町の二所ノ関部屋に派遣し、昇進伝達式を実施する。２６日には日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）が開かれ、夏場所で２場所連続優勝した大関・大の里を、満場一致で横綱に推薦し、第７５代横綱へ