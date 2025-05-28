２７日午後１０時２５分頃、名古屋市東区徳川の歩道で、「背中から血を流して倒れている男性がいる」と通行人から１１０番があった。背中に刺されたような傷があり、約２時間４０分後に搬送先の病院で死亡が確認された。愛知県警東署の発表によると、亡くなったのは近くの会社役員志邑（しむら）宣彦さん（５９）で、同署が殺人事件として捜査。２８日、志邑さんの知人の女で、同県春日井市知多町、職業不詳伊藤綾野容疑者（５