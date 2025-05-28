日本相撲協会は28日午前、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所の番付編成会議と臨時理事会を開き、大の里の第75代横綱昇進を正式に決めた。日本出身の新横綱は、大の里の師匠の稀勢の里（現二所ノ関親方）以来8年ぶり。