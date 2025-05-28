青木柚が主演を務める短編映画『天使の集まる島』が、8月29日よりテアトル新宿ほかにて全国順次公開されることが決定した。 参考：福地桃子×青木柚W主演『飛べない天使』の短編映画製作へ海外ロケも決定 本作は、アップリンク吉祥寺にて連日満席で話題となり、5月30日より全国公開される福地と青木のW主演映画『飛べない天使』の前日譚となる作品で、南国マレーシア・ペナン島の世界遺産「ジョージタウン」を