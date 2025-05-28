三重県内の買取販売店にApple社製の偽物のイヤホンを売り渡したとして30代の夫婦が逮捕されました。 【写真を見る】“偽”アップルのイヤホンを買取販売店に売り渡した疑い三重・伊賀市の夫婦を逮捕 逮捕されたのは三重県伊賀市の会社員の男（32）と妻（30）の女の２人です。 警察によりますと2人は2024年9月から10月にかけて三重県内の3つの買取販売店でApple社製のイヤホン「AirPods」の偽物を売り渡した、商標法違反の疑い