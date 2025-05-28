敵地ガーディアンズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地ガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。4回に20号2ランを放った。敵投手のリアクションに米放送局は注目している。2-0の4回2死一塁。大谷は初球を強振した。高く上がった打球は左翼席に着弾。20号とした。打球速度104マイル（約167キロ）、飛距離362フィート（約110メートル）、打ち出し角度39度の雄大弾。大谷は悠々とダイヤモンド