ビール売店を転々…2児のパパ・グラブハムが強奪した【MLB】ガーディアンズ ー ドジャース（日本時間28日・クリーブランド）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地のガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4回に3試合連発となる20号2ランを放った。左翼通路付近へ飛び込んだ一撃を強奪したのがジョン・ブラブハムさんだ。大谷の20号ボールは売店の屋根を転がって、ビールを売る売店へ。複数ファン