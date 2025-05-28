◆米大リーグガーディアンズ―ドジャース（２７日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２７日（日本時間２８日）、敵地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３試合連続の本塁打となる２０号２ランを放った。ＭＬＢ全体で２０本塁打１番乗りとなった。２―０とリードして迎えた４回２死一塁の３打席目。先発右腕・バイビーの初球を捉えた。甘く