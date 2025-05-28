ガーディアンズ戦の4回、3試合連続本塁打となる20号2ランを放つドジャースの大谷翔平。5年連続でシーズン20本塁打をマークした＝27日、クリーブランド（共同）【クリーブランド共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平（30）が27日、クリーブランドで行われたガーディアンズ戦の四回に20号2ランを放ち、5年連続でシーズン20本塁打をマークした。今季2度目の3試合連続本塁打で、メジャー全体で20号一番乗り。出場53試合目での到達