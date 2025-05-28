多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのダヒョンと俳優のジニョンがW主演を務めるノスタルジック・ラブストーリー映画『You Are The Apple of My Eye（英題）』が、邦題『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より東京・新宿ピカデリーほか全国で公開される。それに先立って、日本のファンへのメッセージ動画と場面写真が28日、公開された。【写真】さわやかな笑顔！制服姿のジニョン＆ダヒョン（TWICE）今作が映