大谷が20号本塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月27日（日本時間28日）、敵地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。4回二死一塁の第3打席で3戦連発となる20号2ランを左翼席へ放った。大谷は5年連続20号となる。【動画】大谷翔平が20号アーチ！逆方向へ豪快に運んだシーン飛距離110.3メートル、角度39度、打球速度168.1キロの逆方向への一発となった。大谷の20号到達は6度目。松井秀喜の5度