「ガーディアンズ−ドジャース」（２７日、クリーブランド）ドジャース・大谷翔平投手が１番・ＤＨで出場。四回、左翼席へ３戦連発の２０号２ランを放った。ＳＮＳでは打たれた投手、バイビーの表情に注目。打球の方向を二度見し、あ然とした表情で捕手を見る姿に「バイビーもマジかよ…って顔してる」「これをレフト方向にあれだけ飛ばすのか」「バイビーえぇ？？みたいな顔してるやん」「バイビー呆れ顔」などと沸いた。