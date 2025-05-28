ドジャースの大谷翔平選手が、3試合連続となるホームランを放ちました。【映像】3試合連続のホームランの瞬間敵地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場した大谷は、4回の第3打席初球をとらえ、打球はレフトスタンドへ。3試合連続となる今シーズン20号の2ランホームラン。5月は13発目。チームの2連勝に向け弾みをつけました。（ANNニュース）