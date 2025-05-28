【MLB】ガーディアンズ-ドジャース（5月27日・日本時間28日／クリーブランド）【映像】衝撃…大谷翔平、逆方向＆巨壁越えの20号HR！ドジャースの大谷翔平投手がガーディアンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。4回の第3打席で3試合連続となる今季20号2ランを放った。前日の試合では初球をライトスタンドへ叩き込んだ大谷。この日も通算7打数2安打1本塁打と分が良い相手先発バイビーを第3打席で捉え、3試合連続の1発となる20号を