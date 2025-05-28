◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王座決定戦１２回戦エドアルド・ヌニェス―力石政法（５月２８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王座決定戦の当日計量が２８日、横浜ＢＵＮＴＡＩで行われた。ＩＢＦでは当日計量が義務づけられており、当日計量は規定体重（５８・９キロ）の１０ポンド増（約４・５キロ）まで。世界王座初挑戦の同級３位・力石政法（３０）＝大橋＝は