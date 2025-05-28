東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値144.33高値144.45安値142.12 147.48ハイブレイク 145.96抵抗2 145.15抵抗1 143.63ピボット 142.82支持1 141.30支持2 140.49ローブレイク ユーロドル 終値1.1328高値1.1407安値1.1324 1.1465ハイブレイク 1.1436抵抗2 1.1382抵抗1 1.1353ピボット 1.1299支持1 1.1270支持2 1.1216ローブレイク