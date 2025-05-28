東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値163.54高値163.94安値162.09 166.14ハイブレイク 165.04抵抗2 164.29抵抗1 163.19ピボット 162.44支持1 161.34支持2 160.59ローブレイク ポンド円 終値194.95高値195.63安値193.07 198.59ハイブレイク 197.11抵抗2 196.03抵抗1 194.55ピボット 193.47支持1 191.99支持2 190.91ローブレイク