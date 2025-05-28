東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.04高値8.08安値7.96 8.21ハイブレイク 8.15抵抗2 8.09抵抗1 8.03ピボット 7.97支持1 7.91支持2 7.85ローブレイク シンガポールドル円 終値111.99高値112.19安値110.81 113.90ハイブレイク 113.04抵抗2 112.52抵抗1 111.66ピボット 111.14支持1 110.28支持2 109.76ローブレイク 香港ドル