東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6443高値0.6495安値0.6435 0.6540ハイブレイク 0.6518抵抗2 0.6480抵抗1 0.6458ピボット 0.6420支持1 0.6398支持2 0.6360ローブレイク キーウィドル 終値0.5949高値0.6007安値0.5940 0.6058ハイブレイク 0.6032抵抗2 0.5991抵抗1 0.5965ピボット 0.5924支持1 0.5898支持2 0.5857