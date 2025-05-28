【クリーブランド（米オハイオ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２７日（日本時間２８日）、敵地でのガーディアンズ戦に１番指名打者で出場し、四回に今季２度目の３試合連続本塁打となる左越えの２０号２ランを放った。２０本塁打到達は両リーグ最速で、自身５年連続となった。２―０の四回二死一塁の場面で、先発右腕バイビーの初球、外角の甘いカットボールをとらえた。打球は高く上がり、左翼フェンスを