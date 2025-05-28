・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８７７８．０５（＋６０．０８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２２６．４９（＋１９８．８４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８２６．７９（－１．３４） ・ロシア・ＲＴＳ １０８２．８５（＋１５．１６） 出所：MINKABU PRESS