・ＮＹダウ４２３４３．６５（＋７４０．５８） 高値４２３５０．６６ 安値４１８４９．０４ ・Ｓ＆Ｐ５００５９２１．５４（＋１１８．７２） ・ナスダック総合指数１９１９９．１６（＋４６１．９５） 出所：MINKABU PRESS