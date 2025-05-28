豆原一成（JO1）と市毛良枝がダブル主演する映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』が、10月24日より全国公開されることが決定。併せて、ティザーポスターと特報が解禁された。市毛の映画主演は44年ぶり。【動画】豆原一成＆市毛良枝が孫と祖母に『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』特報本作は、孫と祖母とが軽やかに紡ぐ家族の物語。祖父を亡くした祖母を気遣い同居したはずなのに、同じ学び舎で学ぶことにな