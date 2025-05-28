ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地プログレッシブフィールドでのガーディアンズ戦に「1番DH」先発出場。4回表の第3打席に今季20号アーチを放った。 ■カットボールを左翼スタンドへ 直近では2試合連続先頭打者アーチを記録するなど、打撃好調を維持している大谷。この日も試合中盤にリードを広げる、豪快な一打を見せつけた。ドジャース2点リードで