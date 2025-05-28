◆クリーブランド・ガーディアンズ−ロサンゼルス・ドジャース27日（日本時間28日午前7時10分試合開始、プログレッシブ・フィールド）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でガーディアンズと対戦し、大谷翔平選手（30）は1番DHで先発出場した。大谷は前日のガーディアンズ戦で2試合連続となる19号先頭打者ホームランを放ち、3打数1安打2四球、打点1、得点3でドジャースの勝利に貢献していた。ドジャ