◇インターリーグドジャース―ガーディアンズ（2025年5月27日クリーブランド）ドジャースの大谷翔平投手（30）は27日（日本時間28日）、敵地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で5年連続20本塁打をマークした。6度目の20号到達は、日本選手では並んでいた松井秀喜を抜いて最多とした。3戦連発は今季2度目となった。相手先発は昨季まで2年連続2桁勝利を挙げている右腕バイビー。昨季は46号を放った相