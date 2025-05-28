◆ 今月2度目の3戦連発で大台到達ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が現地時間27日のガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第3打席で20号本塁打を放った。ガーディアンズのエース右腕バイビーに対し、初回の第1打席はカウント2-2から外角へのフォーシームで見逃し三振。3試合連続の先頭打者アーチとはならなかった。ドジャースは2回表、6番アンディ・パヘスと8番ダルトン・ラッシングの適時打で2点を