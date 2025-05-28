日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2695（+55.0+2.08%） ホンダ1435（+23+1.63%） 三菱ＵＦＪ2041（+64+3.24%） みずほＦＧ4085（+126+3.18%） 三井住友ＦＧ3717（+96+2.65%） 東京海上6022（+133+2.26%） ＮＴＴ154（+2.6+1.72%） ＫＤＤＩ2543（+16+0.63%） ソフトバンク222（+1.0+0.45%） 伊藤忠7658（+141+1.88