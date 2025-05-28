― ダウは740ドル高と5日ぶりに反発、EUへの関税発動の延期で貿易摩擦懸念が和らぐ ― ＮＹダウ 42343.65 ( +740.58 ) Ｓ＆Ｐ500 5921.54 ( +118.72 ) ＮＡＳＤＡＱ 19199.16 ( +461.96 ) 米10年債利回り4.445 ( -0.069 ) ＮＹ(WTI)原油 60.89 ( -0.64 ) ＮＹ金 3300.4 ( -65.4 ) ＶＩＸ指数18.96 ( -1.61 ) シカゴ日経225先物 (円建て)38350 ( +530 ) シカ