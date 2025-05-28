【豪州】 消費者物価指数（CPI・月次）（4月）10:30 予想2.3%前回2.4%（消費者物価指数・前年比) 【NZ】 NZ中銀政策金利（5月）11:00 予想3.25%前回3.5%（NZ中銀政策金利) 【ユーロ圏】 フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第1四半期）15:45 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想0.8%前回0.8%（前年比) ドイツ雇用統計（5月）16:55 予想6.3%前回6.3%（失業率) 予想1.0万人