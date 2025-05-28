アジアチャンピオンズリーグで３位になり、表彰式で笑顔を見せる郄橋藍（サントリーサンバーズ大阪） photo by Kyodo news５月15日、京都。昔ながらの体育館は、満員には程遠かった。第１回アジアチャンピオンズリーグ（ACL）の前身はアジアクラブ選手権という名称だが、それ自体、周知されていたとは言えず、"手作り感"が透けて見えた。運営も含め、すべてが手探り。SVリーグチャンピオンシップの激闘後だけに、熱気の落