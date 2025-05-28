愛子さまフィーバー「きゃ〜、愛子さま〜！」天皇家の長女・愛子さまが能登半島地震の被災地である石川県七尾市を訪れた5月18日、訪問先の「和倉温泉お祭り会館」付近には、多くの人々が集まっていた。「手荷物検査のために、警察官から荷物を入れるビニール袋を渡されましたが、用意していた500枚が一瞬でなくなったそうです。途中の歩道にも、約500mにわたって地元の人々が押し寄せていましたね」（居合わせた50代の女性）圧倒的