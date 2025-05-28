愛知県犬山市の入鹿池に航空自衛隊の練習機が墜落した事故で、防衛省が地元関係者に対し、「池の水質に問題はない」と説明しました。2025年5月27日夜、防衛省は犬山市内で農業などの地元関係者に向けた説明会を開き、機体に含まれる有害物質などを挙げたうえで、入鹿池の水質調査で「異常は確認されていない」と説明しました。防衛省の森田治男地方協力局次長：「(水質調査で)水質や健康に影響を及ぼすレベルの量が、環境に漏