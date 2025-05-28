5月27日、Bリーグの年間王者を決める「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」の第3戦が横浜アリーナで行われ、宇都宮ブレックス（東地区1位）が3年ぶりBリーグ最多3度目となる優勝を決めた。4年連続でファイナルに進出した琉球ゴールデンキングス（西地区1位）は痛恨の逆転負け。試合後の記者会見では、選手から第4クォーターを後悔する声が漏れた。 GAME2で勝利し逆王手を