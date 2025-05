Suchmosが新曲「Whole of Flower」を配信リリースし、合わせて6年ぶりとなる新作EP『Sunburst』を7月2日にリリースすることも発表した。 参考:Vaundy、Creepy Nuts、RADWIMPS、Suchmos……注目の『FUJI ROCK FESTIVAL '25』出演国内アーティスト 突如発表された「Whole of Flower」をはじめ、本EPには「Eye to Eye」「Marry」「BOY」の全4曲を収録予定。ジャケット写真は岡田貴之が撮影した。 さらに6