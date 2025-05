【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Whole of Flower」は、様々なことを乗り越えて再始動した「今のSuchmos」を体現する渾身の一曲! Suchmosが5月28日、新曲「Whole of Flower」を突如配信リリース。さらに7月2日に6年ぶりとなる新作EP『Sunburst』を発売することを発表した。 EP『Sunburst』は、全4曲収録。先行配信された「Whole of Flower」は、Suchmosらしいスタイリッシュなサウンドのなかにもあらたな章