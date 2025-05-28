セブン-イレブン】ではさまざまな「新作アイス」が続々と登場。ひんやりとした味わいが楽しめるアイスは、暑い日のおやつにピッタリです。今回は可愛いパッケージが目を引く、“大当たり”を彷彿とさせるプチ贅沢なアイスをご紹介。華やかなプリンアイスから、お菓子とのコラボアイスまで、バラエティ豊かな4品をピックアップいたしました。 ホイップ風アイスでデコレーションされた「7プレミアム プリンアイス」