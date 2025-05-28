お笑いコンビ「爆笑問題」の２人と、それぞれの妻の４ショットが話題を呼んでいる。太田光の妻で芸能事務所・タイタンの太田光代社長が２８日までに自身のインスタグラムを更新。「今日はとにかく楽しい日だったのよ」としるし、「爆笑問題６０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」の横断幕をバックにした記念ショットを披露。今月１３日に６０歳の誕生日を迎え、赤いジャケットを着た夫・太田と相方の田中裕二、田中の妻の山口もえ