【MLB】カブス 3-1 ロッキーズ（5月26日・日本時間27日／シカゴ）【映像】強烈打球がライト頭上越え！スタンド沸騰の瞬間カブスの鈴木誠也外野手がロッキーズ戦に「3番・DH」でスタメン出場。第1打席で放ったライナー性の打球でライトの頭上を鋭く越える二塁打が、スタンドを一気に沸騰させた。前日のレッズ戦ではレフトスタンドへ一直線の逆転3ランを放つなど、4打数3安打1本塁打の活躍でチームを勝利に導いた鈴木。この日は