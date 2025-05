ウェブブラウザ「Firefox 139」の正式版が公開されました。ページ内での全ページ翻訳のサポート、コピーアンドペースト時の透過PNGのサポート、およびHTTP/3のアップロードパフォーマンスが改善されました。Firefox 139.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/139.0/releasenotes/◆拡張機能ページ内での全ページ翻訳のサポートこれまでは拡張機能ページでは翻訳機能のボタンを押して