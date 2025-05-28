É÷´Ö½Ó²ð¤¬¼ç±é¤·¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ7·î4Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ß¥¿¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¸Ï¤ì¤¿¾å»Ê¡õ¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¤ò±é¤¸¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð¡ß¾±»Ê¹ÀÊ¿ËÜºî¤Ï¡¢40ºÐÌÜÁ°¤Î¸Ï¤ì¤¿¾å»Ê¡¦½½¾ò¿ý¤È¥¢¥é¥µ¡¼¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ç¯Îð¡¢À­ÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿