◆ 「何より吉井監督が非常に大事に育てている」ロッテ・田中晴也は27日、オリックス戦に先発登板。7回96球・2安打5奪三振無四球無失点とオリックス打線を封じ込み、今季3勝目を挙げた。27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』に出演した館山昌平氏は、田中に対し「まだ20歳だが、エースになるべき投手。まず直球が強いし、四球の心配がそもそもない。何より吉井監督が非常に大事に育てている。ここまでイニングもだ