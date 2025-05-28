現代書壇を代表する書家の秀作を一堂に紹介する「第53回日本の書展九州展」（全国書美術振興会、西日本新聞社主催）が27日、福岡市中央区大濠公園の市美術館（第1会場）で始まった。28日には同区天神の県立美術館（第2会場）でも開幕し、計506点を展示する。両会場とも入場無料、6月1日まで。市美術館では、良寛の歌を流麗な筆遣いで書いた文化勲章受章者の井茂圭洞さんら「現代書壇巨匠」19人の作品などが並び、来場者が見