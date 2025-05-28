ドル円は買い戻し優勢連休中にトランプ大統領が再び急変＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、リスク回避の雰囲気が後退し、ドル円は買い戻しが優勢となった。連休中にトランプ大統領の関税政策が再び急変。大統領はＥＵに対する関税を６月１日から５０％に引き上げる方針を示していたが、それを７月９日に延期すると発表。市場は、トランプ大統領の朝令暮改に慣れてきた面もあるが、素直にポジティブな反応を見せていた。