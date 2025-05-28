日本野球機構(NPB)は27日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第5回中間発表を行いました。日本ハム・万波中正選手が16万8677票を獲得。第1回の中間発表から前日まで得票数でパ・リーグトップだったオリックス・太田椋選手を抜き、リーグトップに浮上しました。また、各部門での順位の変更はなし。球団別には日本ハム最多5部門でトップに立っています。▽以下、各部門の上位選手(5月27日時点)【先発