28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比480円高の3万8300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7724.11円に対しては575.89円高。出来高は8313枚だった。 TOPIX先物期近は2817.5ポイントと前日比40ポイント高、TOPIX現物終値比48.01ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38300+4808313 日経225m