普段は私腹を肥やし、困ったら責任転嫁……やりたい放題の経営陣の下で働く４０代女性から衝撃のエピソードが寄せられた。「株式とついているが、ワンマンな法人。売り上げが無く従業員の給料を削ってでも、自分たち身内の役員報酬料を先に確保する町工場」実際、従業員7人の総支給額よりも役員・身内5人の報酬の方が「倍以上」高く、従業員のボーナスに至っては「何年も」支払われていないという。（文：湊真智人）取引先が来社す