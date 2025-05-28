「マムズタッチ」は2024年4月、渋谷に1号店がオープンした（筆者撮影）【画像16枚】韓国から来た黒船「マムズタッチ」。その内観は非常に若者向け、おじさんには入りづらい…？2021年、外食業界はチキンバーガーで盛り上がっていた。この年、大手外食企業はチキンバーガーの新業態を次々に出店した。鳥貴族の「トリキバーガー」に、ロイヤルホールディングスの「ラッキーロッキーチキン」、ダイニングイノベーション「ドゥーワップ